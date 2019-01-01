Тимошенко: Я верю мы сможем системно изменить Украину

Юлия Тимошенко призвала к совместной интеллектуальной дискуссии для проведения глубинных системных изменений в Украине после президентских выборов.



Об этом председатель партии "Батьківщина" заявила в четверг, 24 января, во время выступления на украинском завтраке в городе Давос (Швейцария). "Фрагментарные изменения, которые пытались провести последние четыре года, не принесли успеха. У нас были созданы новые органы, в частности антикоррупционные, но они были поглощены старой системой", — подчеркнула Тимошенко.







Как заявила лидер партии, она верит только в глубокие системные изменения, и именно сейчас в Украине наступило время для таких изменений. "Поэтому мы собрали команду интеллектуалов. Мы вместе пытаемся разработать модель новой Украины после президентских выборов", — отметила Тимошенко.







Лидер "Батьківщины" призвала всех, кто занимается решением интеллектуальных вопросов, работать вместе с ее командой. "Я верю, что после президентских выборов, приняв Новую Конституцию, приняв программу новых экономических изменений, мы сможем системно изменить Украину. И в результате получить успешную, правильно функционирующую страну. Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения в стране, а не ждать каждый раз доброго царя", — подытожила она.







Напомним, 24-25 января Тимошенко и заместитель председателя партии "Батьківщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос. Планируется участие Тимошенко во встречах в рамках Глобального форума женщин-лидеров и ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, высокопоставленными особами и политиками.







Всемирный экономический форум (The World Economic Forum) — это швейцарская неправительственная организация, известная тем, что ежегодно в январе-феврале проводит встречи в Давосе. На событие приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, эксперты, журналисты. Они обсуждают наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. В этом году 22-25 января мировые лидеры в очередной раз собрались вместе, чтобы решить важнейшие глобальные экономические, политические, социальные вопросы для улучшения жизни на планете.

