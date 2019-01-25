В ЕС могут пойти на уступки Лондону в соглашении по Brexit, считает глава британского Минфина

ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit таким образом, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его, считает глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд.



"Я не думаю, что Европейский союз собирается изменить свою фундаментальную позицию в отношении backstop (страховочное решение для ирландской границы на переходный период Brexit - ИФ), но некоторые члены блока рассматривали красные линии и возможность их сдвинуть", - заявил Ф.Хаммонд BBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе



Он подчеркнул, что политики в Европе серьезно подходят к этому вопросу и понимают вызовы, с которыми сталкивается Британия.



"То, что я услышал от европейских политиков и комментаторов, с которыми я говорил здесь, в Давосе, так это то, что в ЕС серьезно размышляют о том, где Евросоюз провел свои красные линии, и нужно ли им быть там, где они были проведены", - сказал он. "Не все они, но многие из них хотят помочь", - добавил министр.



Рассказывая о своих планах по Brexit, в понедельник Т.Мэй заявила, что она намерена попросить у ЕС изменения по так называемому ирландскому "страховочному плану", который должен позволить избежать жесткой границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Вопрос "страховочного плана" беспокоит членов британского парламента, так как они опасаются, что при его помощи ЕС сможет продолжить навязывать Великобритании свои таможенные нормы.



В то же время, по двум другим вопросам, волнующим парламентариев: повторному референдуму и мерам для исключения возможности выхода Великобритании из ЕС без сделки, Т.Мэй ответила категорично. Она заявила, что британское правительство не поддерживает ни повторный референдум, ни введение дополнительных мер.

