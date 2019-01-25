Один военный погиб и четыре ранены в результате обстрела боевиками автомобиля

1 военнослужащий погиб и 4 ранены в результате обстрела боевиками автомобиля в зоне операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 25 января.



Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.



"По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром в районе населенного пункта Катериновка, что на луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) автомобиль украинских защитников, в результате чего 1 военнослужащий погиб, 4 ранены", - сообщил он.



В ответ украинские военные нанесли удар по позициям боевиков.



Противник понес существенные потери.

