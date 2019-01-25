Бизнес в 2018 году вывел из Украины 3,3 млрд долларов дивидендов

В 2018 году бизнес репатриировал дивидендов на 3,3 млрд долларов.



Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.



Отмечается, что по итогам 2018 года перечислено 3,318 млрд долларов в эквиваленте, из которых – 2,657 млрд долларов за счет купленной валюты.



В 2017 году бизнес перечислил 1,838 млрд долларов в эквиваленте на репатриацию дивидендов, в том числе около 1,463 млрд долларов за счет купленной валюты.

