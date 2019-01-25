В Сенате США представили резолюцию об усилении военной помощи Украине

В Сенате США представлена резолюция, которая призывает к усилению оборонной помощи Украине и поддерживает отмену строительства газопровода «Северный поток – 2». Как сообщила пресс-служба Посольства Украины в США, в документе, внесенном в повестку дня Конгресса текущего созыва группой в составе почти семи десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий...



...законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о «Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны» для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставить через соответствующие программы Госдепартамента и Пентагона дополнительную поддержку Украине, особенно с целью укрепления морских возможностей страны.



«Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами через Керченский пролив и Азовское море», - говорится в сообщении.



Сенаторы также обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороне. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.



В документе подчеркивается, что санкции против РФ, которые является непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и усиливаться, пока российское поведение должным образом не изменится.



Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018, осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене «Северного потока – 2» из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

