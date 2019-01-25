Киевлянин продавал наркотики через Telegram

В центре Киева задержали мужчину за сбыт наркотиков через Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.



"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 работниками правоохранительных органов Печерского района г. Киева разоблачили 44-летнего злоумышленника, который наладил на территории столицы канал сбыта наркотических средств", - говорится в сообщении.



По данным следствия, житель столицы, который не работает, организовал схему распространения каннабиса и психотропных веществ: амфетамина и метамфетамина.



"Схема сбыта выглядела следующим образом. Мужчина по предварительной договоренности с неизвестным лицом организовал поставки наркотических средств, используя при этом услуги почтового отделения. В дальнейшем злоумышленник в своей квартире расфасовывал наркотические средства, и закладывал их в скрытые места на территории города Киева. После чего, используя мессенджер Telegram, сообщал покупателю место нахождения такой закладки. Покупатель в свою очередь осуществлял оплату товара через интернет платежной карточкой", - сообщили в прокуратуре.



Мужчину задержали во время совершения очередной закладки вблизи станции метро "Дворец спора". Во время досмотра у него изъяли 18 готовых закладок с наркотиками. За каждую из них мужчина должен был получить 40 гривен. Кроме того, в ходе обыска по месту его жительства изъяли аналогичные вещества, инструменты и веса.



Сейчас, после получения результатов экспертиз, указанному лицу объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается поставщик наркотических средств.

