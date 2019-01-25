С начала года корь унес шесть жизней

В Украине с начала 2019 года от кори умерло 6 человек, всего корью заболело 8,5 тыс. человек, из которых две трети - дети.



Об этом сказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава, врач-эпидемиолог Александр Заика, сообщает на своей странице в сети Фейсбук Центр общественного здоровья.



"С начала января корью заболело 8,5 тыс. человек и уже 6 умерло. В прошлом году мы имеем 55 тысяч заболевших и 16 умерших, это за весь год", - сказал Заика.



Среди заболевших, по словам врача, две трети - дети.



Заика отметил, что люди, которые не заботятся о вакцинации своих детей, в том числе и от кори, в частности по религиозным убеждениям, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.



"В первую очередь, они не заботятся о своей безопасности и об окружающих. Если взять 100 человек, то в любом случае 2-3 человека из них будут иметь медицинские противопоказания к вакцинации - тяжелые иммунодефицитные состояния и т.п. Они не могут получить эту прививку по медицинским показаниям, но когда остальные 95 будут защищены, в том числе и прививкой против кори, то таким образом они уберегут этих людей", - сказал Заика.



Он рассказал, что первые симптомы кори похожи на острые респираторные заболевания - недомогание, насморк, конъюнктивит, кашель, потом появляется сыпь. Корь не лечится. Чем старше человек - тем тяжелее течение болезни. Также после болезни корью могут быть отдаленные последствия - энцефалит, миокардиты, поражение органов слуха. Этого можно избежать, вовремя сделав прививку.



Летальные исходы, по словам врача, - это следствие отсутствия прививки против кори и позднего обращения за помощью.



"Я вас призываю, первое - вакцинируйтесь, и второе - вовремя обращайтесь за медицинской помощью. Обратитесь к терапевту или педиатру со своим ребенком, он проверит вакцинальный статус ваш или вашего ребенка", - сказал Заика.



Врач отмечает, что те взрослые, которые были привиты в детстве, могут сделать еще одну прививку против кори, тем же, кто утратил сведения о вакцинации, следует сделать необходимые прививки.



В Украине есть вакцина КПК (корь, паротит, краснуха) "Приорикс", которую для Украины закупил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Сейчас этой вакцины более 90 тысяч доз. Для детей прививки бесплатные, взрослые могут сделать прививку в любом медицинском учреждении, купив вакцину в аптеке.



Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения рассматривает вопрос об объявлении в Украине эпидемии кори.

