В ЕС перестали печатать банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк прекратил печать банкноты номиналом 500 евро первой серии, введенных в оборот в 2002 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.



Так, в обновленной серии "Европа" этого номинала не будет.



"С 27 января 2019 года больше не будут выпускать в обращение банкноты номиналом 500 евро 17 из 19 национальных центральных банков Еврозоны. Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank продолжат выпускать в обращение эти банкноты до 26 апреля этого года (включительно)", - говорится в сообщении.



При этом, банкноты номиналом 500 евро серии 2002 года остаются законным платежным средством в Еврозоне.



"Они сохранят свою стоимость, их можно обменять в любом национальном центральном банке Еврозоны", - отметили в финрегуляторе.



Как уточнили в НБУ, банки Украины также будут осуществлять операции по обмену гражданам банкнот номиналом 500 евро, пока эти банкноты будут находиться в обращении.

