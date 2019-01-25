ГПУ объявила Жириновскому подозрение

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату Государственной Думы Российской Федерации Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Досудебным расследованием установлено, что В.Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20 февраля 2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины в Российской федерации", – говорится в сообщении.



Также, согласно информации ГПУ, еще 20 марта 2014 года Жириновский, будучи депутатом Госдумы РФ, проголосовал за принятие федеральных законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и Севастополя, что в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Затем политик публично подстрекал жителей полуострова к изменению границ Украины.



Накануне, 17 марта того же года, он письменно обратился в посольство Польши в Москве с призывом в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов по примеру Крыма о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.



"По этим фактам преступной деятельности 22 января 2019 года работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении В. Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.



Согласно выше сказанному, инкриминируемое Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок до 12 лет лишения свободы.

