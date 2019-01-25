Составлен рейтинг забытых в самолете вещей

Эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список вещей, которые пассажиры чаще всего забывали на борту самолета.



Оказалось, что чаще всего пассажирыоставляли на борту лайнера перчатки (в этом признались больше половины участников опроса). На втором месте оказались мобильные телефоны, а на третьем — наушники.



Также некоторые путешественники признались в том, что забывали в самолетах обувь и теплую одежду.



По словам бортпроводниц, самыми необычными находками были переноска с ребенком, сумка, набитая носками, и гигантский миньон.

