Кто и почему запугивает членов Совета адвокатов Днепропетровской области

Покушение на главу Совета адвокатов Днепропетровской области : Татьяну Лещенко пытались запугать после ее открытой борьбы с бывшими коррумпированными членами КДКА?

Сегодня, 25 января, в Днепре был обстрелян автомобиль, в котором находилась глава Совета адвокатов Днепропетровской области Татьяна Лещенко. Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии – по автомобилю была выпущена обойма пуль. «Это был акт устрашения, очевидно», - комментируют произошедшее коллеги Лещенко.

Сама лава адвокатов, а также член КДКА Анна Стребиж, которая с братом находились в обстрелянной машине, сегодня заявили:

«Мы в автомобиле, за рулём которого был мой брат, тоже адвокат, с Татьяной Лещенко подъехали к ее дому. В этот момент раздались выстрелы. Мы уверены, что это не случайные выстрелы хулиганов так как из 50 машин припаркованных во дворе стреляли именно в наш автомобиль »,- заявила член КДКА Днепропетровской области Анна Стребиж.

Татьяна Лещенко отметила: «После конференции 7 декабря я неоднократно получала угрозы от неизвестных, я предполагаю, что данный инцидент организован Вербой Николаем (экс-главой КДКА Днепропетровской области, отправлен в отставку после серии коррупционных скандалов).

Совет адвокатов Днепропетровской области штормит уже не первый месяц. После того, как ряд юристов и адвокатов выступили против фигуранта коррупционных скандалов, уже экс-главы квалификационно-дисциплинарной комиссии Николая Вербы, члены совета адвокатов подвергались угрозам и запугиванию.

Так, съезд адвокатов, запланированный на 7 декабря 2018 года превратился в настоящий блокбастер – делегатам приходилось экстренно менять помещение для мероприятия, но после все же пережить несколько попыток штурма вооруженными титушками. Гранаты, петарды и дымовые шашки – так отчаянно пытались сорвать конференцию адвокатов.





Тем не менее, адвокаты проявили стойкость и провели намеченную конференцию. Как итог – Николай Верба, фигурант скандалов с продажей адвокатских корочек ( свидетельства могли получит все желающие, цена вопроса от 3 до 7 тысяч долларов ) лишился должности. Вместе с ним – несколько членов КДКА. С почти единогласным решением делегатов конференции Верба не согласился. Попытался оспорить через суды , и заблокировать работу уже обновленного состава КДКА.

Николай Верба попытался привлечь общественности и СМИ на свою сторону, но никто не заинтересовался его пресс – конференцией

В тоже время, члены Совета адвокатов Днепропетровской области начали получать анонимные угрозы. Им недвузначно намекали, что нужно отменить решение конференции адвокатов и вернуть старых членов КДКА на должности.До последнего адвокаты верили ,что это чья-то неудачная шутка, и бывшие коллеги не станут прибегать к откровенно бандитским методам. Сейчас члены Совета адвокатов надеются на реакцию правоохранительных органов, ведь речь идет о жизнях десятков людей, проголосовавших за обновление КДКА.