Победили-таки. Подъемным краном, медного

Ну, вот, собственно, и все – в Киеве больше нет памятника выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову. Графу, а потом и князю Рымникскому, генералиссимусу, генералу-фельдмаршалу Священной Римской империи, маршалу войск пьемонтских, кавалеру всех русских орденов своего времени и семи высших иностранных. За свою 69-летнюю жизнь Александр Васильевич не проиграл ни одной битвы, которых он дал 60. Повторяю, шестьдесят! То есть когда он командовал войсками, то практически по два-три раза в год он мылил холку всем, кто отваживался или был вынужден с ним воевать.



Численность врагов для Суворова была неважна, он ломил всем – туркам, польским конфедератам, даже наполеоновским маршалам задолго до его ученика Михаила Кутузова, который уконтрапупил и самого «Бонпартия». По суворовской, кстати, «Науке побеждать» – известному теоретическому труду, который Суворов, этот основоположник русской и продолжатель мировой военной теории, стратегии и тактики, написал в городке Тульчин, что на Виннитчине. Он там стоял с армией и даже не подозревал, что эта красивая и щедрая земля через 250 лет станет «вотчиной» еще одного выдающегося армиестроителя и непобедимого антипутинского стратега-главковерха. А по совместительству – еще томосоносного гаранта украинской нации, предков которой сам Суворов уважал. За храбрость, кстати.



Вообще, Суворов и Украина были тесно связаны. Даже «День», газетка с определенным расово правильным душком с нотками национал-патриотизма, подчас, по мнению многих, отдающего неонацизмом, написала о Суворове почти комплементарно. Потому что не смогла найти в его жизни ничего предосудительного и антиукраинского. Разве что мягко поставила в вину тот факт, что Суворов, тогда еще генерал-аншеф, организовывал армейские подразделения на юге Украины и занимался реформированием казацкой организации бывшей Сечи, уничтоженной в 1775 году генералом-поручиком Петром Текелей. В Украине Суворов командовал полками, дивизиями (Малороссийской и Кременчугской на Полтавщине, для меня это важно, я ценю историю, а не брехню. – Авт.), армиями, а в 1788 году торжественно вручил флаги и другие клейноды Сидору Белому, Антону Головатому и Захару Чепиге – атаманам и старшине Войска верных казаков, созданного из казаков-запорожцев, которые присягнули императрице Екатерине II.



А в 1796 году, когда Суворов в пух и прах раздерибанил поляков, чванливых, но лузеров на поле битвы, и даже взял их Варшаву, его, уже генерал-фельдмаршала, назначили командующим Екатеринославской армией, в которую вошли Екатеринославский, Херсонский, Ольвиопольский, Елисаветградский, Павлоградский, Мариупольский, Константиноградский, Александрийский, Таврический и Полтавский полки. Из жителей тогдашней Украины – казаков, мещан и селян, которые тоже оказались увиты лучами славы этого полководца.



Но сейчас в Украине, оказывается, настала веселая пора деколонизации, как бы органично выросшей из декоммунизации, на которой неслабо и некисло «приподнялся» некто Вова Вятрович, известный также по погонялу «Альцгеймер». Он рулит Украинским институтом нацпамяти (УИНП) и в случае с памятником Суворову сильно, извините, хитрожопил, выкручивался, как глист под взглядом гельминтолога. «Суворов – на выход. Деколонизация на марше», – написал Вятрович в «Facebook». А выкручивался он потому, что его поставили на декоммунизацию и снабдили бабками, чтобы освободил «нэньку» от ленинизма. А тут Суворов, полководец XVIII века, далекий и от Ленина, и даже от Сталина с вождем «коммунистической империи» украинцем Леонидом Брежневым. Под декоммунизацию он – аж никак. Даже по девиантным законам Украины, принятым в дыму «евромайдана-2014».



Как известно, через год после этого самого «евромайдана», в апреле 2015 года, Рада приняла пакет законов, запрещающих коммунистическую символику, а также пропаганду «коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которые удерживали под контролем территории Украины» в 1917-1991 годах. Этот закон напрочь запрещает публичное использование продукции, содержащей символику коммунистов и нацистов и, в частности, «памятники, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии». Но Суворов, повторяю, не коммунист, не Герой Советского Союза и даже не Герой Украины по решению «кровавой панды» Виктора Януковича, схлопотавшего 13 годков тюряги за госизмену.



Но Вятровичу же надо «бабло отбивать», вот он придумал «деколонизацию». И друзья у него соответствующие, нуждающиеся, кажется, во враче сходного профиля. Во-первых, толстомязый и упитанный в борьбе гуманитарный вице-премьер Вячик Кириленко, сам некогда определивший свой диагноз в кампании «НАТО – так!». И сейчас этот главный «натотак нэньки», так и не подлечившись от зудящего в паху и прочих нескромных местах стремления членом в Европу, приветствовал решение о сносе памятнику: «Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА сегодня поддержал обращение Лицея им. Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют».



Во-вторых, это, конечно же, мэр Киева Виталик Кличко, который вряд ли знает, кто такой Суворов. Но которого, скорее всего, развели на вандализм и варварство рассказами, что Суворов в ринге непобедим, и Виталю повело от зависти – он ведь тоже считает себя непобедимым, хотя его лупили в канатах, как Сидорову козу и не раз. Так вот при Виталике-«Ударенномнаринге» топонимику столицы Украины изменили так, что даже если в Киеве проведут месячный практический симпозиум Всемирной психиатрической ассоциации (или где там плотно занимаются в том числе и патриотами?), то врачи-мозговеды всего мира, даже сообща составив анамнезы болезни в Киевсовете и КГГА, не смогут определить ни диагнозы, ни причины, почему так круто их торкнуло.



Но по-любому все «переименователи-деколонизаторы» там сообща и решили, что памятник Суворову, который стоял у входа в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, должен быть демонтирован. Его и демонтировали.







В том числе еще и потому, что он же, как вы уже знаете от Вячика-«Натотака», не был признан «памятником искусства и культуры», которые являются историческим наследием и должны сохраняться государством. Этот памятник полководцу действительно принадлежит резцу скульптора-любителя, в чем-то коллеги Суворова – сотрудника Суворовского училища, майора Игоря Заричного. Это потом он стал мэтром, создал по всей Украине классные памятники Покрове Матери Божьей, Григорию Сковороде, древлянскому князю Малу, Малуше, матери князя Владимира, крестившего Русь, самому князю Владимиру, его бабке княгине Ольге, летописцу «Слова о полке Игоревом», богатырю из известной былинной тройки Добрыне Никитичу. Прославился Заречный, кстати, и на ниве увековечивания украинской истории, создав памятники гетманам Ивану Выговскому и Ивану Самойловичу, полковнику Ивану Богуну, имя которого и носит сейчас Лицей, «освобожденный» от Суворова, вождям антипольских восстаний Максиму Зализняку и Ивану Гонте.



Ничего не помогло – 82-летнего и болеющего скульптора «деколонизаторы» не пощадили, надругались над его творением, которое он создал и открыл 15 сентября 1974 года к 30-й годовщине победы над фашистской Германией. И на славном и символическом месте перед входом в Киевское суворовское военное училище (КСВУ), где решили воспитывать сызмальства будущих победителей из числа сирот, чьи отцы победили Гитлера и погибли в борьбе с ним. Решение о создании КСВУ было принято еще в 1943 году, и до 1947 года оно находилось в Харькове. Потом переехало в столицу и реально стало кузницей военных и прочих кадров. Даже одно то, что в нем поэтом стал знаменитый и гениальный Геннадий Шпаликов, уже обессмертило это училище. Но Шпаликов-то не один учился в нем.



Но даже не в этом дело. Сам памятник-то, по общему мнению, хорош. Не пафосный, но четко передающий и портретное сходство, и натуру полководца, стремительного и непобедимого, который ни пулям, ни чинам не кланялся. Знал майор Заричный, кого он ваял из чеканной меди, что хотел передать и чему научить кадетов КСВУ. Может, именно поэтому памятник и хотел выкупить и спасти от варваров-«деколонизаторов» депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко. «Если Киев окончательно отрекается от своих корней, от своей истории, то я готов приобрести памятник русскому полководцу Александру Суворову, который планируют снять с постамента и заменить каким-то новоявленным украинским героем», – заявил он. И написал соответствующее письмо-предложение в богуновский лицей. Ответа он, ясное дело, не получил. И памятник пошел под снос. А мог быть установлен в Крыму, за который тоже дрался Суворов. Крым-то как раз и входил долгое время в состав Украины, потому что Суворов побеждал, а не профукивал полуостров, как это получилось у украинских властей. Ну, то такое...



Последний раз мнение скульптора Заричного о сносе памятника спросили по телефону (сам он болел) буквально за 10 дней до акта вандализма, 14 января 2019-го. На встрече командования Киевского военного лицея имени Богуна с активом общественной организации «Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество». О реакции скульптора не сообщалось, но члены «Кадетского содружества» отчитались, что встреча прошла в конструктивной деловой атмосфере. «По ее результатам был подписан совместный протокол, в котором стороны обязались действовать исключительно в рамках законодательства Украины, на основании решений органов государственной власти и местного самоуправления, уважая друг друга и придерживаясь норм воинской этики и законов офицерской чести. В протоколе также подтверждено признание памятника Александру Суворову художественной, культурной и исторической ценностью. Учитывая это, стороны согласились, что в отношении памятника не могут быть допущены никакие акты вандализма», – рапортовали экс-кадеты. И пообещали: «Не имея возможности оставить памятник на его нынешнем месте, мы хотим сохранить его для потомков. ...Мы обязуемся принять памятник А. В. Суворову на ответственное хранение после законной процедуры его демонтажа. В дальнейшем памятник займет свое место там, где будет гарантирована его неприкосновенность и беспрепятственный доступ к нему для всех, кому он дорог».



Ага! Как же! Где воинская этика, офицерская честь и обещания не допустить вандализма, а где необходимость украинских патриотов потрафить деколонизаторам и Вове «Альцгеймеру» и Вячеку «Натотаку», геройски засветиться на ниве «борьбы с агрессором» и проявить расово правильный украинский патриотизм, нередко свободный уже не только от остатков морали, но и от здравого смысла. Суворов – это память и традиции, а «правильный» патриотизм можно продать и конвертировать сегодня в звонкую монеточку. Потому что если Вятрович – сам прихлебатель и дотационный попрошайка, то Кириленко – все же вице-премьер, у которого можно поживиться. Наверное, если он уймет врожденную жадность...



А сама же эта сладкая парочка борцов за тотальное беспамятство украинцев, судя по реакции и дальнейшим делам, невероятно довольна содеянным. Более того, продолжает символично резвиться на территории несчастного Киева, придавая ему новые исторические «изыски». В день сноса памятника Суворову неподалеку от этого места в Киеве была открыта мемориальная доска идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову. Ну, тому, кто заложил основы веры в то, что именно древние укры выкопали Черное море, чтобы по нему в Украину попали обезьяны, от которых потом, согласно уже сэру Чарльзу Дарвину, и произойдет все остальное человечество. Так, по крайней мере, выглядит сегодня настоящая «история Украины-Руси».







Вятрович был счастлив. Он объявил эту доску «исторической ротацией». А санитары опять промолчали. И все остальные – тоже...



...А напротив КСВУ-Богуновского лицея в Киеве вскоре может появиться улица... сенатора Джона Маккейна. Вместо улицы Ивана Кудри, Героя Советского Союза, подпольщика, воевавшего против гитлеровцев в оккупированной ими столице Украины. Так хочет гарант нации и главковерх, потому что гитлеровцы, если верить Вятровичу, теперь – не оккупанты, а «освободители». Потому что Великая Отечественная война – это «закабаление украинцев кремлевским диктатором Сталиным», с которым, как и с Гитлером чуть позже, на две стороны воевали бойцы ОУН-УПА, единственные подлинные герои Украины. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко так и сказала: шеф, мол, «обращается и просит поддержать фракции парламента в обращении к городскому совету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – террориста, чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения, на имя сенатора Джона Маккейна». А Виталику Кличко что? Он переименует. Легко и запросто. Ведь сенатор Маккейн если и был боксером, то любителем и ему пятак в ринге не чистил...



P.S. КСВУ, как известно, было переименовано в Лицей имени Ивана Богуна, украинского военного и государственного деятеля, казацкого полководца времени Национально-освободительной войны 1648-1657 годов, давно, еще в 1992 году. И именно памятником Богуну вроде бы хотят заменить памятник Суворову. Ну что тут можно сказать? Богун – личность знаменитая. Храбрый, рассудительный и умелый полководец. Если бы не его решительность в Берестецкой битве 1651 года, когда казацкое войско предали крымские татары и взяли в плен Богдана Хмельницкого, вся национально-освободительная война в Украине вообще могла пойти насмарку, закончившись полным разгромом и истреблением повстанцев. А Богун взял на себя командование преданным и обезглавленным войском и смог спасти его и вывести большую часть из окружения, переведя через болото. И сегодня лично мне трудно представить, чтобы этот человек, сам преданный и в 1664 году расстрелянный поляками, не простившими ему унижения, согласился с таким коварным надругательством над памятью воина. Такого же, как и он. Но мы не можем этого знать – Богун был, повторяю, предан другими «патриотами», якобы тоже «любившими» Украину. Сегодня все так, как и тогда, вот в чем дело...



