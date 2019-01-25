Союзники США по НАТО хотят существенно увеличить расходы на оборону

Союзники Соединенных Штатов по НАТО собираются увеличить финансирование на оборонную сферу до конца следующего года. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, финансирование должно вырасти на 100 миллиардов долларов - это без учета США.

Выступая в четверг, 24 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Столтенберг сообщил, что к 2024 году дополнительные оборонные расходы стран-членов блока, за исключением США, вырастут на 350 млрд долларов по сравнению с их расходами в 2016 году.

В частности, в 2016 году оборонные расходы стран-членов НАТО в Европе составили почти 238 млрд долларов, а США - более 650 миллиардов долларов.

Как известно, президент США Дональд Трамп постоянно требует, чтобы другие страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до двух процентов ВВП - как это предполагают решения, принятые на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году. По предварительным оценкам, приведенным на официальном сайте НАТО, в 2018 году США выделили на оборону 3,5 процента ВВП, в то время как их союзники по НАТО - в среднем 1,47 процента.