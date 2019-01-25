Союзники США по НАТО хотят существенно увеличить расходы на оборону

Союзники США по НАТО хотят существенно увеличить расходы на оборону

Союзники Соединенных Штатов по НАТО собираются увеличить финансирование на оборонную сферу до конца следующего года. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, финансирование должно вырасти на 100 миллиардов долларов - это без учета США.

Выступая в четверг, 24 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Столтенберг сообщил, что к 2024 году дополнительные оборонные расходы стран-членов блока, за исключением США, вырастут на 350 млрд долларов по сравнению с их расходами в 2016 году.

В частности, в 2016 году оборонные расходы стран-членов НАТО в Европе составили почти 238 млрд долларов, а США - более 650 миллиардов долларов.

Как известно, президент США Дональд Трамп постоянно требует, чтобы другие страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до двух процентов ВВП - как это предполагают решения, принятые на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году. По предварительным оценкам, приведенным на официальном сайте НАТО, в 2018 году США выделили на оборону 3,5 процента ВВП, в то время как их союзники по НАТО - в среднем 1,47 процента.