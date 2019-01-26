Ryanair запустит четыре новых рейса из Украины в Германию

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию.



Как сообщает пресс-служба авиакомпании, планируется, что новые рейсы запустят из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг. Все рейсы будут выполняться дважды в неделю.



Планируется, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.



Также в пресс-службе сообщили, что в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.



"Предложение закончится в полночь в субботу", - говорится в сообщении.

