При падениях ежегодно травмируются почти 100 тысяч украинцев - МОЗ

Каждый год около 97,5 тысячи украинцев получают травмы в результате падения. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба Минздрава.



Отмечается, что чаще всего при падениях происходят переломы черепа, позвоночника и конечностей.



"По данным Центра медицинской статистики, в последние годы в среднем 97,5 тысяч украинцев ежегодно подвергались повреждений различной степени тяжести в результате падения (для количественных данных использован средний показатель перечня травм, наиболее характерных вследствие падений: переломы черепа, позвоночника, костей верхних и нижних конечностей)", - говорится в сообщение.



В связи с этим медики подчеркивают, что при малейших признаках перелома или сотрясения мозга, следует обращаться за медицинской помощью.



"Даже если не сразу, а через некоторое время после падения начала болеть голова, появилась тошнота или боль в суставах − срочно обратитесь к врачу. Главные правила безопасности при гололеде: не спешите. Чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться. Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении. Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения - падать будет не так высоко и не так больно. Держитесь в стороне от зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек. Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь при гололедице значительно увеличивается. Не обувайтесь в сапоги на высоких каблуках: идеальный вариант - удобная обувь с рельефной подошвой", - советуют в Минздраве.

