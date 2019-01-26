Британия отказалась выдать Мадуро золото на $1,2 миллиарда

Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого таковым уже не считают США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки, золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов.



Об этом сообщает Bloomberg.



Как сообщил один из источников агентства новостей, такое решение было принято после того, как американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, попросили британских коллег перекрыть доступ Мадуро до зарубежных активов.



Сообщается, что центробанк Венесуэлы держит за границей почти 8 млрд долларов. Часть этих денег в виде золота находится в Банке Англии, местонахождение остальных неизвестно.



Николаса Мадуро отказываются признавать главой Венесуэлы в США, Канаде, Европейском Союзе, а также ряде стран Южной Америки - Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу, Парагвае, Чили, Аргентине, Коста-Рике, Гватемале. В среду к ним присоединилась и Великобритания.



Временным президентом Боливарианской республики эти государства считают лидера оппозиции и президента Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуйадо.



Отказались признавать "переворот" Мексика и Боливия, а также Россия, Беларусь и Турция.



