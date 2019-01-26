Украина сократила заполненность ПХГ газом до 37%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 января уменьшился до 11,731 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз". По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 94,17 млн куб. м газа.



При этом в данных за 24 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 3,41 млн куб. м, из Венгрии - 2,19 млн куб. м, из Польши - 1,44 млн куб. м газа.



Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 37%.



Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

