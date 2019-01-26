Протесты в Венесуэле: задержаны 500 человек

В Венесуэле в ходе протестов задержали около 500 активистов. Об этом в субботу, 26 января, заявил глава правозащитной организации Венесуэльский криминальный форум Альфредо Ромеро в своем микроблоге в Twitter.



"Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500", - говорится в сообщении.



Накануне также стало известно о 26 погибших во время протестов.



Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Власть применяла силу для разгона манифестаций.



23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран.

