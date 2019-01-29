Китайские ученые впервые клонировали пять обезьян

Китайские ученые впервые смогли клонировать сразу несколько обезьян от одного донора с отредактированными генами в целях дальнейшего проведения биомедицинских исследований. Пять макак появились на свет в период с 12 июля по 12 октября прошлого года в Шанхайском институте нейронаук при Китайской академии наук, однако официально объявлено об этом было только в четверг на сайте института.



Соответствующие исследования опубликованы также в последнем номере журнала National Science Review. При клонировании пяти макак методом переноса ядра соматической клетки были использованы фибробласты страдающей от циркадных нарушений ритма обезьяны, у которой ранее еще на стадии эмбриона был удален отвечающий за регулирование циркадных ритмов ген BMAL1. Отсутствие этого гена может привести к нарушению сна, депрессии, сахарному диабету, раку и нейродегенеративным заболеваниям.



Одна из пяти клонированных макак, сообщает местный информационный ресурс Shine, умерла ранее в этом месяце от пневмонии, остальные четыре особи живы и демонстрируют признаки серьезной депрессии и раздражительности, что характерно для циркадных нарушений.



Эти исследования позволят в дальнейшем увеличить популяцию клонированных обезьян с отредактированными генами и одинаковым генетическим фоном для последующих биомедицинских исследований. Ранее для изучения вызванных нарушениями циркадных ритмов заболеваний активно использовались мыши и мухи, но они слишком сильно отличаются от человека, опыты на этих моделях не дают должного результата. Клонирование схожих с человеком по физиологии обезьян с отредактированными генами позволит получить необходимые модели для исследований развития заболеваний и поиска потенциальных методов лечения.



В 2017 году ученые этого же шанхайского института первыми в мире клонировали двух макак при помощи метода переноса ядра соматической клетки.

