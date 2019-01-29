Трамп обсуждал военную операцию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп интересовался возможностью проведения военной операции в Венесуэле. Об этом сообщил изданию Axios сенатор-республиканец Линдси Грэм.



По его словам, глава государства размышлял о такой вероятности пару недель назад и спросил мнения сенатора по этому вопросу. Грэм посоветовал не торопиться с подобным решением, поскольку это может вызвать целый ряд проблем.



Трамп был удивлен, так как считал, что сенатор хочет вторгаться во все страны мира. «Я ответил: "Я не хочу вторгаться ко всем, я лишь желаю использовать военных, когда наши интересы безопасности под угрозой"», — сказал он.



В то же время Axios указывает, что нет реальных свидетельств того, что в Белом доме планируют военное вторжение в Венесуэлу. Отмечается, что сейчас администрация Трампа намерена использовать дипломатические и экономические меры с целью усиления давления и отстранения от власти действующего президента республики Николаса Мадуро. Однако сам факт разговора показывает, что возможными остаются все варианты действий США.

