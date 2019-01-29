В Украине создали резервную танковую бригаду - Полторак

В течение последних нескольких лет в Вооруженных силах Украины создан корпус резерва и танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии против государства. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.



"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. Это подготовлена техника, заправлена, на нее есть экипажи, на случай обострения ситуации или открытой агрессии", - заявил Полторак.



Министр подчеркнул, что в случае обострения ситуации на фронте или открытой агрессии другой страны против Украины резервный корпус и резервная танковая бригада смогут быть мобилизованы в кратчайшие сроки.

