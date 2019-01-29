Во Франции напали на тюремный конвой и "отбили" заключенного

Трое неизвестных во Франции напали на тюремный конвой и освободили заключенного сообщника. Нападение произошло в понедельник,28 января, около 8:30, сообщает LCI.



Во время нападения обвиняемого перевозили из города Безье в суд муниципалитета Тараскона на юге Франции. По прибытии в здание суда трем сотрудникам полиции, которые сопровождали заключенного, угрожали трое "вооруженных до зубов" мужчин.



Злоумышленники нанесли несколько ударов сотрудникам тюрьмы и сделали несколько выстрелов перед зданием суда. После этого заключенный сбежал со своими сообщниками.



Отмечается, что сбежавший задержанный был арестован 26 сентября 2017 года за вооруженное ограбление, совершенное в преступном сговоре, с отягчающими обстоятельствами.

