Луценко заявил, что чувствует себя республиканцем

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что государство должно заниматься исключительно вопросами обороны и внешней политики. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.



"Сегодня я чувствую себя республиканцем. Для меня это ставка на семью и труд, не важно, головой или руками. Минимум функций государства – только оборона и внешняя политика. Это, по большому счету, республиканизм", – заявил Луценко.



Руководитель ГПУ также выступил за легализацию владения оружием в Украине, отметив, что впервые заявлял об этом еще в 2007-м году, когда находился на должности министра внутренних дел.



"И сегодня в этом также уверен. Правда, ситуация изменилась. На сегодняшний день, по оценкам МВД (и я не шучу!), в стране от трех до пяти миллионов нелегальных стволов. Можно ли их изъять? Невозможно. Их можно скупить – частично. И выявить, у кого они есть, тоже реально. С моей точки зрения, нужно провести легализацию оружия. Естественно, не гранатометов, мин и взрывчатки, но легализация быть должна, с обязательной гильзотекой, с экспертизой нарколога, психиатра. Это возможно", – подчеркнул он.



Также Луценко считает, что в стране настала пора легализовать проституцию, подчеркнув, что это решение непростое, но нужно признавать сложившиеся реалии.



"Проституция является источником огромной коррупции среди силовиков, надо немедленно принимать решение. Да, это непросто – хотя бы с точки зрения христианской морали. Но нужно делать эти реалии наименее опасными для общества. С моей точки зрения, легализация и контроль над проституцией будут намного выгоднее обществу, чем сегодняшнее ее нелегальное процветание", – заявил генпрокурор.



Он отметил, что очень много убийств, в первую очередь, преступлений сексуальных маньяков, связаны с сексуальным неудовлетворением.



"Очень много менее тяжких преступлений связано с боязнью определенного типа людей не найти половой контакт – это давно доказала западная наука. Поэтому я считаю, такой закон должен быть принят. Другой вопрос – когда и кто это посмеет внести в парламент", – подчеркнул Луценко.



В то же время, Генеральный прокурор высказался против возвращения смертной казни и легализации наркотиков.

