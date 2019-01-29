При попытке угона Tesla будет играть музыку Баха

Специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто, сообщил основатель компании Tesla Илон Маск.



«Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха «Токката и фуга ре минор» во время ограбления», - написал он в Twitter.





Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.

«А иногда эта композиция Баха будет звучать в металл-обработке», - добавил Маск.В ближайшее время Tesla планирует выпустить новую систему безопасности «Sentry Mode» для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления заключается в том, чтобы сообщать владельцу, если что-то происходит с его автомобилем.