При попытке угона Tesla будет играть музыку Баха

Специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто, сообщил основатель компании Tesla Илон Маск.

«Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха «Токката и фуга ре минор» во время ограбления», - написал он в Twitter.



«А иногда эта композиция Баха будет звучать в металл-обработке», - добавил Маск.

В ближайшее время Tesla планирует выпустить новую систему безопасности «Sentry Mode» для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления заключается в том, чтобы сообщать владельцу, если что-то происходит с его автомобилем.