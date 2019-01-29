С начала года в Украину не пустили 700 россиян

Сначала января пограничники не пустили в Украину почти 700 граждан России. Об этом на коллегии Министерства внутренних дел рассказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщают в понедельник, 28 января, Українськi Новини. "С начала года отказано во въезде 1 300 иностранцам, из которых почти 700 - граждане России", - сообщил он.



После завершения военного положения, по словам Цигикала, пограничники продолжают в усиленном режиме осуществлять проверку граждан, въезжающих в Украину.



Ранее сообщалось, что за время действия военного положения 1616 гражданам России было отказано во въезде в Украину.



Напомним, после окончания военного положения запрет на въезд формально был снят, но граждан России продолжат усиленно проверять.

