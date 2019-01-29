США захотели усилиться в Японии

США планируют разместить на территории Японии новый радар для защиты от удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает газета Yomiuri в понедельник, 28 января.



По ее данным, американская сторона хочет развернуть стационарный наземный радар, который сможет отслеживать МБР практически непосредственно с момента запуска. Информацией, собранной с помощью устройства, будут делиться с Силами самообороны Японии. При этом защищаться предполагается от возможных атак по США со стороны Северной Кореи, Китая и России.



Отмечается, что Вашингтон намерен начать переговоры с Токио как можно скорее. Американская сторона хочет развернуть новый радар уже к 2025 году. Аналогичную систему планируется начать использовать на Гавайях на два года раньше — в 2023-м.



В Японии к 2023 году планируется разместить два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore — это наземная версия системы Aegis («Иджис»). Решение было принято в декабре 2017-го. Комплексы намерены развернуть в префектурах Акита и Ямагути, таким образом они должны покрыть территорию всей страны.

