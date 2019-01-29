В Киеве из-за гриппа закрыли на карантин 36 школ

По информации Департамента образования и науки КГГА, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в 36 школах.

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.



«В частности, обучение приостановлено в 36 учреждениях общего среднего образования (627 классов), из них полностью - 22 ЗЗСО, частично - 14 ЗЗСО», - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



Так, по его словам, образовательный процесс приостановлен:



- Голосеевский район - ЗЗСО № 132 (1 класс);



- Дарницкий район - ЗЗСО № 302 (35 классов, все), ЗЗСО № 332 (25 классов, все), ЗЗСО № 289 (3 класса), гимназия «Киевская Русь» (25 классов, все), ШДС «Пролісок» (4 класса, все);



- Деснянский район - ЗЗСО № 213 (21 класс, все), ЗЗСО № 313 (31 класс, все), ЗЗСО № 301 (30 классов, все), ЗЗСО № 300 (32 класса, все), ЗЗСО № 308 (38 классов, все), ЗЗСО № 264 (13 классов);



- Оболонский район - ЗЗСО № 233 (26 классов, все), НПК «Ластівка» (5 классов, все), СШ № 210 (25 классов, все), СШ № 252 (35 классов, все), СШ № 239 (31 класс, все), СШ № 216 (16 классов), ЗЗСО № 232 (19 классов, все), ЗЗСО № 231 (25 классов, все);



- Подольский район - ЗЗСО № 6 (1 класс), ЗЗСО № 193 (3 класса);



- Святошинский район - НПК «Сузір’я» (1 класс), ЗЗСО № 131 (4 класса), ЗЗСО № 50 (2 класса), ЗЗСО № 55 (1 класс), ЗЗСО № 72 (9 классов), ЗЗСО № 205 (22 класса, все), ЗЗСО № 222 (24 класса, все), ЗЗСО № 223 (31 класс, все), ЗЗСО № 253 (7 классов);



- Соломенский район - Гимназия № 178 (2 класса), ЗЗСО № 71 (1 класс), ЗЗСО № 166 (26 классов, все), ЗЗСО № 187 (32 класса, все);



- Шевченковский район - ЗЗСО № 135 (21 класс, все).



В КГГА напомнили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение в начале текущего года приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.



По словам Поворозника, в столице за 4-ю неделю 2019 года интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 471,4 (за предыдущую неделю - 494,5). Так зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14 653).



В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 8 207 (снижение на 2,1%), взрослых - 5760 человек (снижение на 8,1%).



«В структуре заболеваемости дети составляют 58,8%, а на предыдущей неделе - 57,2%. Среди школьников заболеваемость увеличилась на 0,2%: 3 687 случаев, что составляет 44,9% от общего количества заболевших детей и 26,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - рассказал Поворозник.



Он отметил, что в медицинские учреждения за 4-ю неделю госпитализированы 178 человек, из них 139 - дети.



«С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34 657 человек, из них 9 121 ребенок», - добавил столичный чиновник.

