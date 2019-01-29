Киев уведомил ОБСЕ о недопуске наблюдателей из РФ

Министерство иностранных дел Украины отправило в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уведомление о том, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от России на выборах президента. Об этом в понедельник, 28 января, заявил глава МИД Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.



"Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком.



По словам Климкина, "даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно".



"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил министр.

