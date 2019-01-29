Турция обсуждает с США и Россией операцию на востоке Сирии

Турция продолжает обсуждать тему военной операции на востоке Сирии с США и Россией.



Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщает Анадолу .



По его словам, целью Турции является не только защита нацбезопасности, но и обеспечение целостности Сирии. Президент заявил, что Анкара уничтожит также отряды боевиков "Исламского государства".



"Переговоры с российской и американской сторонами прошли достаточно продуктивно. Кроме дипломатических усилий, мы завершили подготовку к новой операции в Сирии", - сообщил президент.

