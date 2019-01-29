Эксперты рассказали, чем удивит новая операционная система Android Q

В операционной системе Android Q может появиться встроенная поддержка системы распознавания лиц, аналогичная системе Face ID от Apple.



Об этом сообщает Engadget.



«Эксперты из XDA и 9to5Google обнаружили в ранней версии Android Q код, который указывает на встроенную поддержку аппаратного распознавания лиц», - говорится в сообщении.



Такое технологическое решение имело бы характеристики, подобные системе Face ID от Apple, только с большей гибкостью.



Как отмечают в издании, нет никаких гарантий, что система распознаваний лиц по 3D-модели дойдет до готовой версии Android Q, которая, как ожидается, может появиться в конце лета. Однако если это произойдет, это значительно расширит доступность безопасного распознавания лиц на устройствах под управлением Google.



