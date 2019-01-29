В Чехии легально работают 120 тыс. украинцев – Климкин

В Чехии легально работают 120 тыс. граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



В понедельник в Киеве на совместной пресс-конференции с П.Климкиным министр иностранных дел Чехии Томаш Петршчик сообщил: "В Чехии проживают более 100 тыс. украинцев. Необходимо также вспомнить 3,1 тыс .украинских студентов, которые учатся в вышах".



В свою очередь, глава МИД Украины добавил, что 120 тыс. украинцев легально работают в Чехии.

