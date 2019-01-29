Оппонент Мадуро призвал британцев придержать золото Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, попросил власти Великобритании помешать действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить доступ к запасам золота. Об этом сообщает Reuters.



Как отмечается, он написал письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй и президенту Банка Англии Марку Карни. В нем Гуайдо попросил их не возвращать Каракасу золото или деньги за него. «Если деньги будут переведены, (...) их использует незаконный и клептократический режим Николаса Мадуро для репрессий и жестокого обращения с венесуэльским народом», — говорится в письме.



Агентство отмечает, что Венесуэла хранит в Банке Англии золото на сумму в примерно 1,3 миллиарда долларов. При этом в организации не комментируют такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность данных клиентов.



Потеря золота станет серьезным ударом по финансовой системе страны и подорвет ее способность получать твердую валюту, необходимую для импорта товаров, пишет Reuters. В настоящее время в стране ухудшается экономический кризис, гиперинфляция приближается к 2 миллионам процентов в год.

