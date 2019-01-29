Оппонент Мадуро призвал британцев придержать золото Венесуэлы

Оппонент Мадуро призвал британцев придержать золото Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, попросил власти Великобритании помешать действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить доступ к запасам золота. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, он написал письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй и президенту Банка Англии Марку Карни. В нем Гуайдо попросил их не возвращать Каракасу золото или деньги за него. «Если деньги будут переведены, (...) их использует незаконный и клептократический режим Николаса Мадуро для репрессий и жестокого обращения с венесуэльским народом», — говорится в письме.

Агентство отмечает, что Венесуэла хранит в Банке Англии золото на сумму в примерно 1,3 миллиарда долларов. При этом в организации не комментируют такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность данных клиентов.

Потеря золота станет серьезным ударом по финансовой системе страны и подорвет ее способность получать твердую валюту, необходимую для импорта товаров, пишет Reuters. В настоящее время в стране ухудшается экономический кризис, гиперинфляция приближается к 2 миллионам процентов в год.