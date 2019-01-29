За неделю корью заразились больше трех тысяч человек

Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 21 по 28 января корью заболели 3 279 человек, 1 человек умер от осложнений кори.



Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.



По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 4-ю неделю 2019 корью заболели 3 279 человек - 1 350 взрослых и 1 929 детей. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей... На прошлой неделе от осложнений кори умер 1 взрослый украинец", - говорится в нем.



В общей сложности в текущем году уже умерли 6 человек, среди которых 2 ребенка.



Согласно сообщению, с 28 декабря 2018 по 25 января 2019 корью в Украине заболели 11 757 человек: 4 876 взрослых и 6 881 ребенок.



В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (заболели 2 112 человек: 724 взрослых и 1 388 детей), Винницкой (зарегистрировано 1 120 больных: 473 взрослых и 647 детей), Ривненской (заболели 1 112 человек: 366 взрослых и 746 детей), Хмельницкой (815 больных: 448 взрослых и 367 детей) областях и в Киеве (901 человек: 458 взрослых и 443 детей).

