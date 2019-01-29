Госэнергонадзор с января перешел на 8-часовую рабочую неделю из-за прекращения финансирования - Антонюк

Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии (Госэнергонадзор) с конца декабря 2018 года не может выполнять свои функции из-за отсутствия финансирования ее деятельности.



"С 26 декабря 2018 года мы перешли на восьмичасовую рабочую неделю. Сейчас на работу выходит порядка 8% всего персонала. Под угрозу поставлена безопасность работы всех распределительных электросетей, что в конечном итоге повлияет на надежность и качество электроснабжения потребителя", - сообщил в интервью Энергореформе директор Госэнергонадзора – главный государственный инспектор по энергетическому надзору Украины Вадим Антонюк.



Он пояснил, что на сегодня Госэнергонадзор подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности, но при этом входит в состав НЭК "Укрэнерго". Закон "О рынке э/э" предписал Кабинету министров до 11 июня 2018 года реорганизовать Госэнергонадзор в центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ), который "осуществляет государственный надзор (контроль) в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения". Однако механизма для такой реорганизации нет.



"Чтобы не создавать рисков для работы энергосистемы, сначала нужно сформировать новый орган, а затем уже ликвидировать предыдущий. Ведь если наше подразделение сейчас упразднят, кто будет выполнять нашу работу? Этим пока некому заняться", - подчеркнул В.Антонюк.



Тем временем, Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), ссылаясь на закон "О рынке э/э", исключила из тарифа на передачу "Укрэнерго" на 2019 год статью расходов для финансирования Госэнергонадзора.



При этом рассмотрение законопроекта №8527-д, который вносит изменения в переходные положения закона "О рынке э/э" и продлевает период реорганизации инспекции до 31 марта 2019 года, постоянно переносится.



"Сегодня около 700 работников Госэнергонадзора остались без зарплаты. Коллектив стал заложником патовой ситуации, при которой людям придется увольняться и трудоустраиваться в другие места. Система энергонадзора потеряет кадры. А ведь для того, чтобы вырастить квалифицированного инспектора, нужно минимум пять лет", - подчеркнул Главный государственный инспектор по энергетическому надзору.



Трудовой коллектив инспекции в конце января обратился к президенту Украины, Кабинету министров, Минэнергоугля и НКРЭКУ с просьбой способствовать урегулированию ситуации с финансированием. "Поскольку дело все же не сдвинулось с мертвой точки, возможно, мы будем выступать с акцией протеста и требовать от Верховной Рады и Кабинета министров решить этот вопрос государственной важности", - сообщил В.Антонюк.



Госэнергонадзор контролирует состояние распределительных электросетей 0,4-150 кВ, анализирует инвеспрограммы операторов системы распределения (ОСР), а также рассматривает жалобы всех категорий потребителей. В минувшем году Госэнергонадзор рассмотрел около 4,3 тыс. обращений всех категорий потребителей э/э (80% из них припадает на население).

