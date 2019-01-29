Петр Онопенко: Женщины в бизнесе поражают

6 декабря в КВЦ Парковый состоялось достаточно интересное событие для огромного сегмента специалистов – RDBSummit. Другими словами, данное мероприятие под руководством Ассоциации ритейлеров Украины собрало весомое количество лидеров рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости страны. Почему меня – Петра Онопенко, заинтересовал этот саммит? Во-первых, конечно, аудитория в КВЦ Парковый в этот день была очень интересная, во-вторых, было интересно послушать больше о главной теме – «Женщины в ритейле».

Согласитесь, последние тенденции указывают нам на рост количества женщин, которые занимают высокие посты. Но помимо глобального тренда существуют небольшие, но важные победы женского пола в бизнесе «рядом с нами». У меня – Петра Онопенко, нет принципиальной позиции против женщин в руководстве. Да, частично мое личное мнение заключается в том, что главная роль прекрасной половины заключается в семье. Но с другой стороны, я не имею ничего против того, чтобы каждая женщина состоялась в определенной профессии.

Конечно, на RDBSummit было много выступлений посвященных главной теме. Также было большое количество спикеров женского пола, которые поражали своим умом, эрудицией, качествами руководителя. Слушая таких представителей бизнеса, приятно поражаешься, какие потрясающие идеи реализовываются в нашей стране. Чему я – Петр Онопенко, безумно рад.

Также на данном мероприятии было озвучено огромное количество полезной информации относительно мировых тенденций, а также направления развития в сфере девелопмента и ритейла. Специалисты поделились аналитикой, прогнозами на ближайшее время. В целом, полезно было посетить бизнес-саммит как представителям огромных корпораций, так и начинающим предпринимателям. Когда получаешь возможность анализировать глобальную «картину рынка», более детально прорисовываются отдельные сегменты, в которых может развиваться устремленный специалист.

Помимо озвученного, на RDBSummit было поднято много интересных вопросов, которые спровоцировали дискутировать присутствующих. На своей странице – Петр Онопенко или Петро Онопенко, я хотел бы также вынести их отдельно и услышать мнение пользователей Сети.