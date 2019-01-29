Выяснилось, почему некоторые едят и не толстеют

Британские генетики сравнили ДНК самых худых и толстых людей и нашли причины, из-за которых некоторые не поправляются независимо от образа жизни и предпочтений в еде, пишет PLoS Genetics.



Оказалось, что у таких людей в генах присутствуют мутации, которые оберегают от ожирения.



"Мы впервые показали, что худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения, а не потому что их сила воли крепче и они лучше следят за собой", – заявил один из авторов исследования Садаф Фаруки из Кембриджского университета.



Все чаще ученые говорят о том, что ожирение и проблемы с метаболизмом могут возникать по генетическим причинам или из-за того, что вредная пища изменяет работу мозга.



Ученые проанализировали образцы ДНК 2000 крайне худых жителей Британии, 2000 чрезмерно полных людей и около 10000 добровольцев с нормальным весом. Было выделено около 13 мелких мутаций, которые оказывают влияние на набор веса или поддержание стабильной массы.



Так, например, мутации в гене FTO способствуют развитию ожирения, а изменения в CADM2, связанным с работой рецепторов мозга, способствовали сохранению низкого веса.

