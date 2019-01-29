Индия вывела в космос рекордно легкий спутник

Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела на орбиту легчайший в мире спутник. Это кубсат, собранный студентами, сообщает пресс-служба ISRO в пятницу, 25 января.



Запуск ракеты-носителя PSLV-DL состоялся накануне вечером со стартовой площадки First Launch Pad космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.



Наноспутник Kalamsat-V2 весит всего 1,26 кг – это куб со стороной 10 сантиметров. Аппарат назван в честь одного из создателей первых ракет Индии Абдула Калама, который в 2002-2007 годах был президентом Индии.



Основным же грузом на 320-тонной ракете с двумя боковыми твердотопливыми ускорителями был 740-килограммовый спутник мониторинга поверхности Земли для Минобороны Индии под названием Microsat-R. Его вывели на низкую орбиту на высоте 274 километров.



PSLV – четырехступенчатая ракета, первая и третья ступени которой – твердотопливные, вторая и четвертая – жидкостные. Имеет несколько конфигураций, которые отличаются в основном только боковыми ускорителями.



В феврале 2017 года Индия установила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, отправив в космос 104 спутника. Предыдущий рекорд одновременного запуска принадлежал России – 37 спутников в 2014 году.





