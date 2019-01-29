В Украине назвали специалистов с зарплатами выше средних

Специалисты ІТ-отрасли, в сферах научно-технической деятельности, страховой деятельности в Украине в декабре прошлого года получали зарплату, существенно выше средней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.



"В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составляли (в декабре 2018 года - ред.) в среднем 11 563 грн. Существенно выше средних были зарплаты в секторе ІТ (15 518 грн), научно-технической деятельности (15 490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн)", - указали в правительстве.



В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 16,5 тыс. грн.



В Кабмине напомнили, что средняя зарплата в Украине в декабре достигла 10 573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты.



Как свидетельствуют данные Госстатистики, рост реальной зарплаты за декабрь к ноябрю составил 14,5%. Рост по году - 9,7%.

