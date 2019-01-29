Водителей предупредили о слабой видимости из-за тумана

В Киевской области и большей части территории Украины 29 января ожидается туман с удерживанием в течение суток 30 января, видимость ограничена 200-250 м. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укравтодора".



"Вниманию водителей! По сообщению Гидрометцентра, в Киевской области и большей части территории Украины 29 января с удерживанием в течение суток 30 января туман. Видимость 200-250 м (1 уровень опасности, желтый)", - сказали дорожники.



В "Укравтодоре" призвали быть особенно внимательными в пути.

