В Кремле требуют санкций ЕС против Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении Украины, а не России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил во вторник, 29 января, комментируя призывы главы МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы.



"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", - прокомментировал глава МИД РФ.



Ранее Самуэльсен призвал ЕС ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и удерживания украинских моряков.



"Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.



Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



