Лукашенко хочет увеличить объемы торговли с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство низким уровнем торговли с Украиной, о чем он рассказал представителю Украины в трехсторонних контаткний группе по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Беларуси.



По словам Лукашенко, за все время сотрудничества с Украиной высокий уровень торговли составлял 8 млрд долларов.



"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд. долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал он.



В свою очередь Марчук передал Лукашенко привет от президента Украины.



"Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - сказал он.



Представитель Украины в Минске также добавил, что Лукашенко - "очень популярный человек в Украине"



Напомним, украинец Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.



22 декабря 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения на домашний арест украинского политзаключенного Павлу Грибу вопреки существенному ухудшению состояния его здоровья.

