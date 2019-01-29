Тимошенко уверенно держит первое место - соцопрос

Юлия Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки и опережает всех своих конкурентов почти вдвое.



Такие данные проведенного в середине января социологического исследования обнародовал 28 января директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.



По его словам, Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батьківщини" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).



Далее идет Владимир Зеленский – 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко – по 11,9%.



Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респондента (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

