Создан способ передачи звука лазером прямо в ухо

Физики из Массачусетского технологического института создали принципиально новый способ передачи звука. Его доставляет лазерный луч прямо в ухо человека. Об этом сообщает Optics Letter.



Специалисты создали способ шифрования и передачи звука с помощью лазера непосредственно в ухо "конкретного получателя". При помощи специальной кодировки, основанной на определенных параметрах, передаваемое сообщение практически невозможно перехватить и расшифровать.



Новинка основана на фотоакустическом эффекте, который позволяет создавать звуковую волну в результате поглощения материалом света. Новинка может лечь в основу создания принципиально новой радиосвязи.



Пока технология может передавать звук на расстояние около двух метров, но ученые работают над расширением ее способностей.

