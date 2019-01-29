Безработные в Украине могут получать до 7700 грн помощи

Безработные в Украине по закону могут получать помощь от государства на сумму от 610 грн для лиц без стажа работы до 7700 грн для лиц с высокой зарплатой и выслугой лет. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.



"Если человек потерял работу и нет средств к существованию, он имеет право на выплату. На сегодняшний день такая помощь самая высокая - это 7700 грн, и для тех, кто не имел ни дня стажа работы - это 610 грн. Разрыв довольно большой", - отметил руководитель службы.



По его словам, размер пособия по безработице зависит от размера зарплаты до момента освобождения и от стажа работы.



При этом он добавил, что численность занятого населения в Украине за последний год увеличилось на 185 тыс., достигнув показателя 16 млн 400 работающих, а уровень занятости вырос с 56,3% до 57,2%.



Соответственно, уровень безработицы в стране снизился с 9,4% до 8,6%. На учете Службы занятости стоит 340 тыс. человек, что на 45 тыс. меньше, чем в 2017 году.

