Лавров обвинил США в попытке переворота в Венесуэле

В МИД России заявили, что США намереваются свергнуть законно избранную власть в Венесуэле. С таким заявлением во вторник, 29 января, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Он отметил, что Соединенные Штаты создают "серьезнейшие препятствия на пути международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле".



При этом, по словам Лаврова, США и их ближайшие союзники "грубо нарушают все мыслимые нормы международного права в отношении Венесуэлы" и, по сути, "взяли открытый курс на свержение законной власти в этой стране".



Лавров также заявил, что венесуэльская оппозиция получает указания от американских властей "не идти ни на какие уступки властям в Каракасе, пока режим не откажется от власти тем или иным способом".



В свою очередь Россия, по словам главы МИД РФ будет и далее поддерживать Николаса Мадуро.



"Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

