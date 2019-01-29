Бесплодная британка родила двоих детей

Британка смогла дважды стать матерью, несмотря на диагностированный синдром поликистозных яичников (нарушение работы яичников), из-за которого она не могла долгое время забеременеть и считала себя бесплодной. Об этом пишет Ipswich Star.



Местная жительница по имени Ханна Карпентер испробовала все возможные средства, чтобы зачать ребенка со своим супругом, однако напрасно.



Она даже прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и в итоге смогла зачать ребенка, но после этого у нее случился выкидыш.



По словам женщины, забеременеть она смогла только после того, как начала регулярно посещать тренажерный зал. Три года назад она родила первую дочь, а спустя два года - вторую.



"Когда мне поставили диагноз, я была опустошена. Я даже не сомневалась в словах доктора, что никогда не смогу иметь детей. Проходить через процедуру ЭКО оказалось тяжело. Во второй раз все сработало, но у меня был выкидыш. Муж тяжело пережил утрату", - отметила женщина.



Она также призналась, что всегда мечтала о двоих детях. И после того, как родила первую дочь, почти не надеялась, что "чудо" повторится с ней вновь.



В настоящее время она является матерью двоих здоровых дочек. О третьем ребенке пока не думает.

