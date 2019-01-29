В США уборщица три дня просидела в заблокированном лифте

В Нью-Йорке женщина, которая занималась уборкой элитного здания на Манхэттене, застряла в неисправном лифте и три дня ждала спасателей. Об этом пишет издание The New York Times.



Женщина пришла в элитное пятиэтажное здание на Манхэттене, которое принадлежит миллионеру Уоррену Стивенсу, чтобы провести уборку 26 января. Однако во время поездки на лифте она застряла между вторым и третьим этажом. Так как в доме больше никого не было, женщина не смогла позвать на помощь. Владельцы дома узнали о происшествии только утром 28 января, когда вернулись после поездки домой. Они немедленно вызвали спасателей, которые освободили уборщицу.



Обессиленную пострадавшую госпитализировали. Женщина была настолько слаба, что ее пришлось на носилках доставить в машину скорой помощи.

