Стала известна дата готовности "Северного потока-2"

Строительство первой нитки газопровода "Северный поток - 2" завершат в ноябре 2019 года, второй - в декабре. Об этом сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции. "Первая нитка ("Северного потока - 2" - прим. ред.) будет готова в ноябре, вторая в декабре", - сказал он.



В Nord Stream 2 AG рассчитывают к концу года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода.



"Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение", - сказал Коркоран.



Он также отметил, что разрешение пока является единственной проблемой. Он напомнил, что компания направила уже вторую заявку, и "датские власти совершенно корректно ее рассматривают".



В конце ноября 2018 года сообщалось, что в рамках "Северного потока - 2" уже уложено около 300 км трубопровода. Две ветки "Северного потока - 2" должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.



Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.



Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Свое согласие на строительство не дала только Дания, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта. Оператор проекта уже подал заявку на альтернативный маршрут газопровода, который пройдет через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от острова Борнхольм.



Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% проекта.

