Делегацию ООН не пустили в консульство, где был убит Хашукджи

Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Агнес Калламард с делегацией не была допущена в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, передает NTV.



По имеющимся данным, делегации пришлось ограничиться осмотром здания снаружи.



Позднее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал скандалом недопуск делегации ООН в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и призвал к международному расследованию преступления.

