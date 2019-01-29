Укрепление ВСУ остается приоритетом на ближайшие 5 лет – Порошенко

Укрепление Вооруженных сил Украины остается приоритетным делом на ближайшие 5 лет, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"В течение ближайших 5 лет нашим с вами приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники, как украинского производства, так и, наконец, со всего мира, со стороны всех наших партнеров", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.



Президент подчеркнул ,что лишь боеспособная армия может гарантировать мир.

